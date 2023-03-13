Ульянова Оксинья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Ульяновъ Александръ
Отец ребёнка: Ульяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ульяновъ Ларионъ
Отец ребёнка: Ульяновъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульяновъ Андрей
Смерть
1783