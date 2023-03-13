Ульянова Оксинья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Оксинья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Ульяновъ Александръ

Отец ребёнка: Ульяновъ Андрей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ульяновъ Ларионъ

Отец ребёнка: Ульяновъ Андрей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульяновъ Андрей

Смерть
1783
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