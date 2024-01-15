Онуров Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Онуров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Онурова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Онуров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Онурова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Онурова Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно