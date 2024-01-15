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Онуров Алексей Григорьевич

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онурова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Онуров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Онурова Надежда Васильевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Онуров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Онурова Надежда Васильевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Онуров Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Онурова Надежда Васильевна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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