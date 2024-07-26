Плотникова (Домрачева) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1907
Дата смерти29.07.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Отец: Домрачев Егор
Мать: не указана
Дочь: Емельянова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Сын: Плотников Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Дочь: Катина Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Дочь: Кузнецова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Сын: Плотников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Сын: Плотников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Дочь: Елтышева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Сын: Плотников Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич
Дочь: Плотникова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич