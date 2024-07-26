Плотникова (Домрачева) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (Домрачева) Анна Егоровна

Плотникова (Домрачева) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1907

Дата смерти

29.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1907

Отец: Домрачев Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катина Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.12.1927

Сын: Плотников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Челябинская область Колхозный район
Рождение ребёнка
12.10.1929

Дочь: Елтышева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.03.1940

Сын: Плотников Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Плотникова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Тимофеевич

Смерть
29.07.1987

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