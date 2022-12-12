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(Вавилова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

10.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Вавилов Иван Савватиевич

Мать: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.05.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От удушья
Похороны
12.05.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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