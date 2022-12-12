(Вавилова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти10.05.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Вавилов Иван Савватиевич
Мать: Вавилова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1846
Причина смерти: От удушья
Похороны
12.05.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя