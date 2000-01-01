Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья (Евдокия)
Отец ребёнка: Александр
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно