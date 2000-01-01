Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Александр

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья (Евдокия)

Отец ребёнка: Александр

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
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