Евдокия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти17.03.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1833
Сын: Яков Леонов
Отец ребёнка: Леон Леонов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Емельян Леонов
Отец ребёнка: Леон Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Леонов
Смерть
17.03.1836
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище