Евдокия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

17.03.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1833

Сын: Яков Леонов

Отец ребёнка: Леон Леонов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Емельян Леонов

Отец ребёнка: Леон Леонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Леонов

Смерть
17.03.1836
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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