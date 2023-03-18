Романов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Сергеевич

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Место рождения

деревня Скрябино Истринского района Московской области

Дата рождения

13.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Скрябино Истринского района Московской области
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна)

Мать ребёнка: не указана

город Москва
Смерть
Неизвестно
город Москва
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