Романов Николай Сергеевич
Место рождениядеревня Скрябино Истринского района Московской области
Дата рождения13.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Скрябино Истринского района Московской области
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна)
Мать ребёнка: не указана
город Москва
Смерть
Неизвестно
город Москва