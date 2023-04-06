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Евграфов Сергей Андреевич

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Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873

Отец: Евграфов Андрей Евграфов

Мать: Евграфова Агриппина Семенова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
05.10.1873
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Константиново крестьянин Андрей Евграфов и законная жена его Агриппина Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Иван Назаров. Таинство с... Показать все
Бракосочетание
13.11.1898

Жена: Евграфова Екатерина Михайлова

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославкого уезда Ставотинской волости деревни Константинова Сергей Андреев Евграфьев, православного исповедания, первым браком, 26 лет. Невеста - того же уезда Великосельской волости деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1899

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Евграфова Екатерина Михайлова

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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