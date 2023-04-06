Евграфов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873
Крещение
05.10.1873
Родители: деревни Константиново крестьянин Андрей Евграфов и законная жена его Агриппина Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянский сын Иван Назаров. Таинство с... Показать все
Бракосочетание
13.11.1898
Жених - Ярославкого уезда Ставотинской волости деревни Константинова Сергей Андреев Евграфьев, православного исповедания, первым браком, 26 лет. Невеста - того же уезда Великосельской волости деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1899
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Евграфова Екатерина Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно