Алексей Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Анисимов

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

25.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Анисим

Мать: ?

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1821

Сын: Прокопий Алексеев

Мать ребёнка: Анастасия Косьмина

д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: София Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Косьмина

Смерть
25.10.1853
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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