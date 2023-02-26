Алексей Анисимов
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти25.10.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1821
Сын: Прокопий Алексеев
Мать ребёнка: Анастасия Косьмина
д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: София Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Косьмина
Смерть
25.10.1853
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.