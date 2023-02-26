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Вараксинская Анастасия Фёдорова

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Место рождения

д.Матюково

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Матюково
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Вараксинский Василий Максимов

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
Около ?.01.1882

Сын: Вараксинский Николай Васильев

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Рождение ребёнка
06.07.1883

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна мл.

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.10.1888

Сын: Вараксин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Вараксинский Сергей Васильев

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.06.1894

Сын: Вараксинский Иван Васильев

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Вараксинский Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.1900

Сын: Вараксин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.04.1903

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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