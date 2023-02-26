Вараксинская Анастасия Фёдорова
Место рожденияд.Матюково
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Вараксинский Николай Васильев
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Дочь: Анна мл.
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Сын: Вараксин Алексей Васильев
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Сын: Вараксинский Сергей Васильев
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Сын: Вараксинский Иван Васильев
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Сын: Вараксинский Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Сын: Вараксин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Вараксинский Василий Максимов