Ершова Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Татьяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шаранова Варвара Корнеева

Отец ребёнка: Корней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Корней

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ершовъ Аврамъ

Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Баталова Марья

Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ершовъ Семенъ

Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершовъ Осипъ Федоровъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней

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