Ершова Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шаранова Варвара Корнеева
Отец ребёнка: Корней
Рождение ребёнка
1772
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ершовъ Аврамъ
Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Баталова Марья
Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ершовъ Семенъ
Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Ершовъ Осипъ Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корней