(Корсун) Марина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсун Трофим Иванович
Смерть
24.02.1920
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 137 /.
Похороны
25.02.1920
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1920г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 137 /.