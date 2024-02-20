(Корсун) Марина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсун) Марина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.02.1920

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсун Трофим Иванович

Мать: Корсунова Мария Мироновна

Смерть
24.02.1920
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 137 /.
Похороны
25.02.1920
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1920г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 137 /.
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