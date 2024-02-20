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Корсун Трофим Иванович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Корсун Иван Алексеевич

Мать: Корсун Ксения Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Корсун Киприон Трофимович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 34 /, м/к-1888г../ зап.№ 41 /
Бракосочетание
До 1888

Жена: Корсунова Мария Мироновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корсун Степан Трофимович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна

Смерть
Неизвестно
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