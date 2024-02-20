Корсун Трофим Иванович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Корсун Иван Алексеевич
Мать: Корсун Ксения Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Корсун Киприон Трофимович
Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 34 /, м/к-1888г../ зап.№ 41 /
Бракосочетание
До 1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Корсунова Мария Мироновна
Смерть
Неизвестно