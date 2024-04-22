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Билецкий Сергей Абрамович

Место рождения

Старый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Билецкий Абрам

Мать: не указана

Старый Мерчик, Харківська область
Работа или профессия
До 1940
Старый Мерчик, Харківська область
Столяр
Призыв на военную службу
?.11.1941
59 запасной стрелковый полк Богодуховский РВК, Харьковская обл.
Военная служба
26.01.1942
Орский ГВК
Военная служба
?.03.1943
Старшина хирургического отделения фронтового ветеринарного лазарета N 405 ЦГВ
Военная награда
29.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно
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