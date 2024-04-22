Билецкий Сергей Абрамович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Билецкий Абрам
Работа или профессия
До 1940
Столяр
Призыв на военную службу
?.11.1941
59 запасной стрелковый полк Богодуховский РВК, Харьковская обл.
Военная служба
26.01.1942
Орский ГВК
Военная служба
?.03.1943
Старшина хирургического отделения фронтового ветеринарного лазарета N 405 ЦГВ
Военная награда
29.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно