Мелания Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1798

Сын: Андрей (Адриан) Павлов

Отец ребёнка: Павел Федосиев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1801

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Федосиев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1805

Сын: Поликарп Анисимов

Отец ребёнка: Павел Федосиев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1808

Дочь: Наталия Павлова

Отец ребёнка: Павел Федосиев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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