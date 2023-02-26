Мелания Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1798
Отец ребёнка: Павел Федосиев
Рождение ребёнка
13.10.1801
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Федосиев
Рождение ребёнка
28.02.1805
Сын: Поликарп Анисимов
Отец ребёнка: Павел Федосиев
Рождение ребёнка
30.08.1808
Дочь: Наталия Павлова
Отец ребёнка: Павел Федосиев
Смерть
Неизвестно