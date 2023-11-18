Кравцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Медведева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Кравцов Алексей

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кравцова Екатерина Алексееана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кравцова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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