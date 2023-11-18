Кравцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Медведева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Кравцов Алексей
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кравцова Екатерина Алексееана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кравцова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно