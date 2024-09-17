Напыльников Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения23.01.1904
Дата смерти05.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1904
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1904 год | 1
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.01.1904
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1904 год | 1
Смерть
05.02.1904
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1904 год | 6