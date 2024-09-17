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Напыльников Иван Кириллович

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.01.1904

Дата смерти

05.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1904

Отец: Напыльников Кирилл Ефимович

Мать: Напыльникова Евдокия Аврамиевна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1904 год | 1
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
24.01.1904
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1904 год | 1
Смерть
05.02.1904
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1904 год | 6

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