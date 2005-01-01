(Годына) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Годына) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2005

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2005

Отец: Годына Василий

Мать: Годына Людмила Петровна

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