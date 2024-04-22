Glebov Vladimir Vladomirovich
Место рождения
Дата рождения25.01.1885
Дата смерти30.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кн. Трубецкая Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Глебова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Глебов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Глебова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Глебов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Глебова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Glebov Sergei Vladimirovich
Смерть
30.10.1943
Clamart, Île-de-France France
Clamart, Île-de-France France