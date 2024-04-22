Glebov Vladimir Vladomirovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Glebov Vladimir Vladomirovich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.01.1885

Дата смерти

30.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885

Отец: Glebov Vladimir Petrovich

Мать: Glebova Sofia Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кн. Трубецкая Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Глебова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1917

Сын: Глебов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Глебова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Глебов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Глебова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Glebov Sergei Vladimirovich

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.10.1943
Clamart, Île-de-France France
Clamart, Île-de-France France
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