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Игнатьев Юрий Сергеевич
Игнатьев Юрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2016
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Сергей Павлович
1978 г.р.
Мать
Девжак Валерия
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2016
Отец:
Игнатьев Сергей Павлович
Мать:
Девжак Валерия
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