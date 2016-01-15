Игнатьев Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Юрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2016

Отец: Игнатьев Сергей Павлович

Мать: Девжак Валерия

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