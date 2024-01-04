Wiebe (Fast) Anna
Место рожденияPrussia
Дата рождения18.06.1756
Дата смерти20.06.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1782
Муж: Wiebe Jacob
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Wiebe) Maria
Отец ребёнка: Wiebe Jacob
Рождение ребёнка
01.10.1786
Дочь: Dyck (Wiebe) Susanna
Отец ребёнка: Wiebe Jacob
Рождение ребёнка
1791
Сын: Wiebe Jacob
Отец ребёнка: Wiebe Jacob
Рождение ребёнка
1793
Сын: Wiebe Abraham
Отец ребёнка: Wiebe Jacob
Рождение ребёнка
21.03.1796
Сын: Wiebe Bernhard
Отец ребёнка: Wiebe Jacob
Рождение ребёнка
1798
Сын: Wiebe Peter
Отец ребёнка: Wiebe Jacob
Смерть
20.06.1835