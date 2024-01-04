Wiebe (Fast) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wiebe (Fast) Anna

Место рождения

Prussia

Дата рождения

18.06.1756

Дата смерти

20.06.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

1783 г.р.
1786 г.р.
1791 г.р.
1793 г.р.
1796 г.р.
1798 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1782

Муж: Wiebe Jacob

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Wiebe) Maria

Отец ребёнка: Wiebe Jacob

Рождение ребёнка
01.10.1786

Дочь: Dyck (Wiebe) Susanna

Отец ребёнка: Wiebe Jacob

Рождение ребёнка
1791

Сын: Wiebe Jacob

Отец ребёнка: Wiebe Jacob

Рождение ребёнка
1793

Сын: Wiebe Abraham

Отец ребёнка: Wiebe Jacob

Рождение ребёнка
21.03.1796

Сын: Wiebe Bernhard

Отец ребёнка: Wiebe Jacob

Рождение ребёнка
1798

Сын: Wiebe Peter

Отец ребёнка: Wiebe Jacob

Смерть
20.06.1835

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