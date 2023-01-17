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Сазон Федоров

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Военная служба
1854
отдан в рекруты
Бракосочетание
09.02.1869

Жена: Мария Захарова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Военная служба
1869
Род войск: 9й пехотный Воинское звание: рядовой уволен во временный отпуск
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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