Сазон Федоров
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1854
отдан в рекруты
Бракосочетание
09.02.1869
Жена: Мария Захарова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Военная служба
1869
Род войск: 9й пехотный Воинское звание: рядовой уволен во временный отпуск
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно