Крахинский Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Крахинский Михайла Никитин(большой)
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Михайла Никитин большой
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Михайла Никитин меньшой
Рождение ребёнка
До 1764
Дочь: Варвара Никитина
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Рождение ребёнка
До 1765
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Василиса Никитина
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Аксинья Никитина
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790