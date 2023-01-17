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Крахинский Никита Иванов

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Место рождения

Рождественка, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Крахинский Михайла Никитин(большой)

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Рождественка, город Тула, Тульская область
Михайла Никитин большой
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Крахинский Михайла Никитин(меньшой)

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Рождественка, город Тула, Тульская область
Михайла Никитин меньшой
Рождение ребёнка
До 1764

Дочь: Варвара Никитина

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Рождественка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1765

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Рождественка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Василиса Никитина

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Аксинья Никитина

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Крахинская Настасья Андреева

Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахинская Настасья Андреева

Смерть
1790
Крохина, Одоевский уезд, Тульская губерния
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