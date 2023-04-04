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Tohk (Mihkelson) Marta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.

Отец: Mihkelson Andres

Мать: Mihkelson Riinu

Рождение ребёнка
21.07.1921

Сын: Tohk Eduard

Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Roots Hilja

Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tohk Johannes

Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tohk Erna

Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tohk Ernst Johannes

Смерть
Неизвестно
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