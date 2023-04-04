Tohk (Mihkelson) Marta
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.
Отец: Mihkelson Andres
Мать: Mihkelson Riinu
Рождение ребёнка
21.07.1921
Сын: Tohk Eduard
Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Roots Hilja
Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tohk Johannes
Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tohk Erna
Отец ребёнка: Tohk Ernst Johannes
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tohk Ernst Johannes
Смерть
Неизвестно