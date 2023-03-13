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Денисовъ Ипполитъ
Денисовъ Ипполитъ
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Место рождения
хуторъ Покровскій
Дата рождения
1894
Пол
Мужской
Отец
Денисовъ Федоръ
1866 г.р.
Мать
Денисова (Чигрова) Акулина
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Денисовъ Федоръ
Мать:
Денисова Акулина
хуторъ Покровскій
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