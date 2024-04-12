Ефим Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1754 06.02.1754 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин вдовец Федор Игнатьев с крестьянскою той же вотчины деревни Новикова Евфимиева дочерью Петрова девкою Дарией повторным браком
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Вторая Жена Дарья Ефимова
НОВИКОВО МК-1754 06.02.1754 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин вдовец Федор Игнатьев с крестьянскою той же вотчины деревни Новикова Евфимиева дочерью Петрова девкою Дарией повторным браком КЛАД... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно