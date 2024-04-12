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Ефим Петров

Место рождения

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1754 06.02.1754 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин вдовец Федор Игнатьев с крестьянскою той же вотчины деревни Новикова Евфимиева дочерью Петрова девкою Дарией повторным браком
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Вторая Жена Дарья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
НОВИКОВО МК-1754 06.02.1754 Той же вотчины деревни Кладова крестьянин вдовец Федор Игнатьев с крестьянскою той же вотчины деревни Новикова Евфимиева дочерью Петрова девкою Дарией повторным браком КЛАД... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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