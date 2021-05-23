Кукорова (Щапова) Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1962
Дата смерти23.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962
Бракосочетание
05.09.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.2021