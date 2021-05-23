Кукорова (Щапова) Наталья Юрьевна 25.05.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукорова (Щапова) Наталья Юрьевна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

25.05.1962

Дата смерти

23.05.2021

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962

Отец: Щапов Юрий Петрович

Мать: Щапова (Мухина) Александра Алексеевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
05.09.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
23.05.2021
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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