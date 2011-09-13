Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1920
Дата смерти13.09.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лункина) ? Сергеевна
Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лункина) ? Сергеевна
Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лункин Сергеевич
Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1950
Дочь: Баранова (Лункина) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович
Смерть
13.09.2011