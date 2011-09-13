Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1920

Дата смерти

13.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1920

Отец: Евсеев Михаил

Мать: Евсеева (Евсеева) Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лункина) ? Сергеевна

Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лункина) ? Сергеевна

Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лункин Сергеевич

Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1950

Дочь: Баранова (Лункина) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Лунькин Сергей Иванович

Смерть
13.09.2011

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