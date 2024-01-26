Лунькин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лунькин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лункина) ? Сергеевна
Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лункина) ? Сергеевна
Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лункин Сергеевич
Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
07.03.1950
Дочь: Баранова (Лункина) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна
Смерть
13.01.1970