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Лунькин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунькин Иван

Мать: Лунькина (Лунькин) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лункина) ? Сергеевна

Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лункина) ? Сергеевна

Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лункин Сергеевич

Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1950

Дочь: Баранова (Лункина) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Лункина (Евсеева) Пелагея Михайловна

Смерть
13.01.1970

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