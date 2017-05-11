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Бубликов Анатолий Петрович

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Место рождения

Слобода Петрово, Ростовская область

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

11.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Бубликов Петр Павлович

Мать: Бубликова Прасковья Андреевна

Слобода Петрово, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубликова Галина Акимовна

Смерть
11.05.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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