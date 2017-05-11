Бубликов Анатолий Петрович
Место рожденияСлобода Петрово, Ростовская область
Дата рождения01.05.1939
Дата смерти11.05.2017
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Слобода Петрово, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубликова Галина Акимовна
Смерть
11.05.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область