Башун (Романовская) Камилла Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башун (Романовская) Камилла Адамовна

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Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

С 1896 по 1899

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1896 по 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Башун Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович

Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Башун Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башун Фёдор Миронович

Смерть
1968
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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