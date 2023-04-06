Башун (Романовская) Камилла Адамовна
Место рождения
Дата рожденияС 1896 по 1899
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1896 по 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1913
Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович
Рождение ребёнка
19.12.1914
Отец ребёнка: Башун Фёдор Миронович
Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния