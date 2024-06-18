Ефимочкин Федор Федор Константинович Ефимочкин Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1883
Дата смерти06.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир чесальных машин
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ефимочкин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Ефимочкина (Махина) Татьяна Лазаревна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Ефимочкина) Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Ефимочкина (Махина) Татьяна Лазаревна
Смерть
06.06.1942