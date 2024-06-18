Ефимочкин Федор Федор Константинович Ефимочкин Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкин Федор Федор Константинович Ефимочкин Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1883

Дата смерти

06.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир чесальных машин
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Ефимочкина (Махина) Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ефимочкин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Ефимочкина (Махина) Татьяна Лазаревна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Ефимочкина) Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Ефимочкина (Махина) Татьяна Лазаревна

Смерть
06.06.1942

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