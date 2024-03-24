Шамрицкая (Кнут) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
22.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1898 ст.
Дочь: Шамрицкая Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.
Дочь: Шамрицкая Евфросинья Трофимовна
Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович
Рождение ребёнка
14.06.1904 ст.
Сын: Шамрицкий Пётр Трофимович
Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шамрицкий Максим Трофимович
Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шамрицкий Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович
Рождение ребёнка
26.01.1917 ст.
Сын: Шамрицкий Василий Трофимович
Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович
Смерть
Неизвестно