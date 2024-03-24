Шамрицкая (Кнут) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкая (Кнут) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1897 ст.

Муж: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1898 ст.

Дочь: Шамрицкая Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.

Дочь: Шамрицкая Евфросинья Трофимовна

Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1904 ст.

Сын: Шамрицкий Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шамрицкий Максим Трофимович

Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шамрицкий Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1917 ст.

Сын: Шамрицкий Василий Трофимович

Отец ребёнка: Шамрицкий Трофим Пудович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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