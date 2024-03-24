Шамрицкий Трофим Пудович
Место рождения
Дата рождения14.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1875 ст.
Крещение
15.09.1875 ст.
Казак Феодосий Игнатьевич Шамрицкий
Бракосочетание
22.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1898 ст.
Дочь: Шамрицкая Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.
Дочь: Шамрицкая Евфросинья Трофимовна
Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1904 ст.
Сын: Шамрицкий Пётр Трофимович
Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шамрицкий Максим Трофимович
Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шамрицкий Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1917 ст.
Сын: Шамрицкий Василий Трофимович
Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно