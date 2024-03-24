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Шамрицкий Трофим Пудович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

14.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1875 ст.

Отец: Шамрицкий Пуд Игнатьевич

Мать: Шамрицкая Ксения Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
15.09.1875 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Феодосий Игнатьевич Шамрицкий
Бракосочетание
22.01.1897 ст.

Жена: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1898 ст.

Дочь: Шамрицкая Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.

Дочь: Шамрицкая Евфросинья Трофимовна

Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1904 ст.

Сын: Шамрицкий Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шамрицкий Максим Трофимович

Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шамрицкий Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1917 ст.

Сын: Шамрицкий Василий Трофимович

Мать ребёнка: Шамрицкая Анастасия Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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