Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семен Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Макар Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Никифоров
Смерть
Неизвестно