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Силкина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1917

Муж: Силкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Силкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Книга записей рождения за 1918 год | р-1712 оп.2 д.103 | 18
Рождение ребёнка
08.08.1920

Дочь: (Силкина) Александра Александровна

Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 13
Рождение ребёнка
08.03.1922

Дочь: (Силкина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: (Силкина) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1925

Сын: Силкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 13
Смерть
После 1942

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