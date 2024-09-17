Силкина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Силкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович
Книга записей рождения за 1918 год | р-1712 оп.2 д.103 | 18
Рождение ребёнка
08.08.1920
Дочь: (Силкина) Александра Александровна
Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 13
Рождение ребёнка
08.03.1922
Дочь: (Силкина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
24.02.1924
Дочь: (Силкина) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1925
Сын: Силкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Силкин Александр Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 13
Смерть
После 1942