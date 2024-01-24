Климченко Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климченко Евдоким
Мать: Климченко Прасковья
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Зверева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Климченко Татьяна Никифоровна
Константиновская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
похоронен в г.Гянджа Азербаджан