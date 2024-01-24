Климченко Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климченко Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климченко Евдоким

Мать: Климченко Прасковья

Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Зверева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Климченко Татьяна Никифоровна

Константиновская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
похоронен в г.Гянджа Азербаджан
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