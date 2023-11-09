Мария Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Тихон Дмитриев

Мать: Прасковья Лукоянова

Смерть
Неизвестно
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