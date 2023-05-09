Грищенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грищенко Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Грищенко Коновалова Виктория Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищенко Коновалова Виктория Анатольевна

Рождение ребёнка
16.04.2004

Сын: Грищенко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Грищенко Коновалова Виктория Анатольевна

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