Оберней Волчек Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1486
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волчкович Роман Олизарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нимила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волчкович Михайло
Мать ребёнка: Нимила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчковична Духна Волковна
Мать ребёнка: Нимила
Великое Княжество Литовское
Военная служба
1471
Овруч, Житомирська область
- наместник в Овруче.
Упоминание
1478
«ижъ одинъ братъ в него [Юхна Обернеевича] былъ, и того татарове взяли и вжо тому колько годовъ естъ, а о том ведома нетъ, жив ли або не живъ» ( Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10 (1440—1523): Užrašymų kn... Показать все
Смерть
До 1486