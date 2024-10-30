Оберней Волчек Романович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оберней Волчек Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1486

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волчкович Роман Олизарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нимила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волчкович Михайло

Мать ребёнка: Нимила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчковична Духна Волковна

Мать ребёнка: Нимила

Великое Княжество Литовское
Военная служба
1471
Овруч, Житомирська область
- наместник в Овруче.
Упоминание
1478
«ижъ одинъ братъ в него [Юхна Обернеевича] былъ, и того татарове взяли и вжо тому колько годовъ естъ, а о том ведома нетъ, жив ли або не живъ» ( Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10 (1440—1523): Užrašymų kn... Показать все
Смерть
До 1486

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