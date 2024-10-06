Аношкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношкин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Абрамова) Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Аношкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аношкин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Аношкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аношкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аношкин Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Аношкина ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Аношкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Аношкина ?

Смерть
Неизвестно

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