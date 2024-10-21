Эсаулова (Костина) Анна Ивановна
Место рожденияд.Богородской
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
Дата смертиПосле 1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
по браку и с/х переписи 1862 Щербининская вол, д.Богородской, Филейского прихода
Бракосочетание
19.04.1889 ст.
2-я жена МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №11/19.04/поч.Княз/Константин Максимов Эс, 2 брак, 38 лет + Щербининская вол, д.Богородской, Филейского прихода кр.девица Анна Иванова Костина 2... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.
Сын: Эсаулов Иван Константинович
Отец ребёнка: Эсаулов Константин Максимов
Призывные посемейные списки 1911 (609/1/210) 9/234/Эсаулов Иван Константинович, д. Эсауловы/14.08.1890
Рождение ребёнка
21.06.1892 ст.
Сын: Эсаулов Николай Константинович
Отец ребёнка: Эсаулов Константин Максимов
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №72/21.06/23/Николай/поч.Княз/Константин Максимович Эс+Анна Ивановна В:т.ж.поч.Артемий Прокопьев Эс
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.
Сын: Эсаулов Василий Константинович
Отец ребёнка: Эсаулов Константин Максимов
МК 1894 Бахта, Троицкая (237/226/428, 1-88) №137/27.12/28/Василий/поч.Кн/Константин Максимов Эс+Анна Иванова В: Филейского прих, Щербининской вол, д.Подозерье, кр.Петр Иванов Костин
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Отец ребёнка: Эсаулов Константин Максимов
Рождение ребёнка
15.03.1900 ст.
Сын: Эсаулов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Эсаулов Константин Максимов
МК 1900 Бахта, Троицкая (237/226/622, 1-144) №29/15.03/16/Алексей/поч.Кн/Константин...симов Эс+Анна ...нова В: сын их Иоанн
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: (Эсаулова) - Константиновна
Отец ребёнка: Эсаулов Константин Максимов
Смерть
После 1916 ст.