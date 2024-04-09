Домна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Потылицын) Анна Митреева
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
09.06.1822
Дочь: (Потылицына) Акилина Митреева
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
27.10.1823
Дочь: (Потылицына) Зиновея Митреева
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
22.01.1825
Дочь: (Потылицына) Мария Митреева
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Потылицына) Ульяна Миреева
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
14.09.1829
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
09.07.1831
Сын: Потылицын Афаноген Митреев
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Потылицын Феоктист Митреев
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
12.07.1836
Дочь: (Потылицына) Марина Митреева
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Рождение ребёнка
12.07.1836
Сын: Потылицын Емельян Митреев
Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров
Смерть
Неизвестно