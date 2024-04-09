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Домна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Митрей Егоров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Потылицын) Анна Митреева

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1822

Дочь: (Потылицына) Акилина Митреева

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1823

Дочь: (Потылицына) Зиновея Митреева

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.01.1825

Дочь: (Потылицына) Мария Митреева

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Потылицына) Ульяна Миреева

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.09.1829

Сын: Потылицын Сергий Митреев

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1831

Сын: Потылицын Афаноген Митреев

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потылицын Феоктист Митреев

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1836

Дочь: (Потылицына) Марина Митреева

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1836

Сын: Потылицын Емельян Митреев

Отец ребёнка: Потылицын Митрей Егоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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