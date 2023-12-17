Гринина (Сычкова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринина (Сычкова) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

24.12.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: Сычков Василий Борисович

Мать: Сычкова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринин Григорий Ионович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1951

Сын: Гринин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гринин Григорий Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринин Григорий Ионович

Смерть
24.12.1980
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