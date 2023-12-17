Гринина (Сычкова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1923
Дата смерти24.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Отец: Сычков Василий Борисович
Мать: Сычкова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринин Григорий Ионович
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1951
Сын: Гринин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гринин Григорий Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1980