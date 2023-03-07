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Верещагин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Верещагин Алексей Иванович

Мать: Верещагина ?

Рождение ребёнка
27.06.1892

Сын: Верещагин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1893

Сын: Верещагин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.1896

Сын: Верещагин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1897

Сын: Верещагин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Верещагин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Верещагин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Верещагин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Дарья Николаевна

Смерть
06.07.1909
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