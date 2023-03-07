Верещагин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти06.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Верещагин Алексей Иванович
Мать: Верещагина ?
Рождение ребёнка
27.06.1892
Сын: Верещагин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1893
Сын: Верещагин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1896
Сын: Верещагин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1897
Сын: Верещагин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1900
Сын: Верещагин Илья Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1904
Сын: Верещагин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Верещагин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Верещагина Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1909