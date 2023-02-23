Верещагина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Верещагин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Верещагин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Верещагин Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Верещагин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Верещагин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Верещагин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно