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Верещагина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Верещагин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Верещагин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Верещагин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Верещагин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Верещагин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Верещагин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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