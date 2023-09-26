Триндалева Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Станислав
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Триндалев Константин
Рождение ребёнка
22.04.1909
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Триндалев Константин
Рождение ребёнка
10.06.1911
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Триндалев Константин
Рождение ребёнка
19.07.1912
Сын: Триндалев Борис
Отец ребёнка: Триндалев Константин
Рождение ребёнка
29.10.1915
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Триндалев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Триндалев Константин
Смерть
Неизвестно