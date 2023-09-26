Триндалева Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триндалева Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Станислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Триндалев Константин

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1909

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Триндалев Константин

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Триндалев Константин

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.1912

Сын: Триндалев Борис

Отец ребёнка: Триндалев Константин

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.10.1915

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Триндалев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Триндалев Константин

Смерть
Неизвестно
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