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Анисья Осипова

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Захаров Андрей Феофанов

ПЖ: д. Озерок крестьяне Феоктист Сергеев и Сергей Феоктистов. ПН: с. Никольского пом. Ракитиной крестьяне Василий Сидоров и Мануил Федотов.
Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Захаров Андрей Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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