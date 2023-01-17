Анисья Осипова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1871
ПЖ: д. Озерок крестьяне Феоктист Сергеев и Сергей Феоктистов. ПН: с. Никольского пом. Ракитиной крестьяне Василий Сидоров и Мануил Федотов.
Рождение ребёнка
26.06.1878
Дочь: Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Захаров Андрей Феофанов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно