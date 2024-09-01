Макушина (Мочалкина) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина (Мочалкина) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1869

Муж: Макушин Тимофей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1876

Сын: Макушин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Макушин Тимофей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1876

Сын: Макушин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Макушин Тимофей Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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