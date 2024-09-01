Макушина (Мочалкина) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1869
Рождение ребёнка
27.04.1876
Сын: Макушин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Макушин Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1876
Сын: Макушин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Макушин Тимофей Павлович
Смерть
Неизвестно