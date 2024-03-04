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Тихомирова Мария Агеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Смирнова (Тихомирова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Тихомиров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.

Сын: Тихомиров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1931
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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