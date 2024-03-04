Тихомирова Мария Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Смирнова (Тихомирова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Тихомиров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.
Сын: Тихомиров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Семёнович
Смерть
После 1931
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область